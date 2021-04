Vaccino AstraZeneca, Locatelli: “Raccomandato uso preferenziale per over 60” | DIRETTA (Di mercoledì 7 aprile 2021) Vaccino AstraZeneca: la decisione del governo italiano dopo il parere dell’Ema Dopo il nuovo parere dell’Ema, che in una conferenza stampa ha confermato una possibile correlazione tra i rari eventi di trombosi registrati in tutta Europea e il Vaccino di AstraZeneca, il governo italiano ha deciso di raccomandare l’uso del siero anglo-svedese agli over 60. Per la comunicazione ufficiale si attende la conferenza stampa di ministero della Salute e Aifa, a cui partecipano anche i rappresentanti del Cts, Silvio Brusaferro e Franco Locatelli, che TPI seguirà in tempo reale. Di seguito la DIRETTA della conferenza. Vaccino AstraZeneca: ministero e Aifa comunicano la decisione del governo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 aprile 2021): la decisione del gno italiano dopo il parere dell’Ema Dopo il nuovo parere dell’Ema, che in una conferenza stampa ha confermato una possibile correlazione tra i rari eventi di trombosi registrati in tutta Europea e ildi, il gno italiano ha deciso di raccomandare l’uso del siero anglo-svedese agli60. Per la comunicazione ufficiale si attende la conferenza stampa di ministero della Salute e Aifa, a cui partecipano anche i rappresentanti del Cts, Silvio Brusaferro e Franco, che TPI seguirà in tempo reale. Di seguito ladella conferenza.: ministero e Aifa comunicano la decisione del gno ...

