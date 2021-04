Vaccino AstraZeneca, l'Ema: 'Casi di trombosi rari effetti collaterali, ma benefici superano rischi'. Nessuna restrizione per età (Di mercoledì 7 aprile 2021) Vaccino AstraZeneca , i legami con i Casi di trombosi ci sono: a dirlo è l'Ema, l'agenzia europea del farmaco, in una nota. 'Gli eventi rari' di trombosi cerebrale 'sono effetti collaterali molto rari'... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 aprile 2021), i legami con idici sono: a dirlo è l'Ema, l'agenzia europea del farmaco, in una nota. 'Gli eventi' dicerebrale 'sonomolto'...

RobertoBurioni : PS: non mi chiedete “e AstraZeneca?” 1) non ci sono dati su questo vaccino 2) fino a quando l’azienda rimarrà chius… - fattoquotidiano : Astrazeneca, Cavaleri (Ema): “C’è un nesso tra vaccino e trombosi rare. Valutare se i benefici restano superiori ai… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - fabiospes1 : RT @Agenzia_Italia: Ema su AstraZeneca: 'Esiste un legame tra il vaccino e rare trombosi' - ilpost : Per l’EMA c’è un «possibile legame» tra alcune rare trombosi e il vaccino di AstraZeneca -