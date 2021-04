Vaccino AstraZeneca, la conferenza stampa del Ministero della Salute. DIRETTA (Di mercoledì 7 aprile 2021) È in corso la conferenza stampa del Ministero della Salute sulle valutazioni dell'Ema in relazione al Vaccino anti Covid-19 Vaxzevria di AstraZeneca. Presso l'Auditorium "Cosimo Piccinno" del Ministero della Salute, intervengono il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini e il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza. "Considerando i dati sulla letalità (per coronavirus) che confermano che le vittime perlopiù sono anziani, l'idea anche per Italia è di raccomandare l'uso preferenziale oltre i 60 anni", ha sottolineato Locatelli ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 7 aprile 2021) È in corso ladelsulle valutazioni dell'Ema in relazione alanti Covid-19 Vaxzevria di. Presso l'Auditorium "Cosimo Piccinno" del, intervengono il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini e il direttore generalePrevenzione delGianni Rezza. "Considerando i dati sulla letalità (per coronavirus) che confermano che le vittime perlopiù sono anziani, l'idea anche per Italia è di raccomandare l'uso preferenziale oltre i 60 anni", ha sottolineato Locatelli ...

Advertising

RobertoBurioni : Fino a quando AstraZeneca rimarrà in silenzio, con un comportamento che io ritengo inaccettabile, non parlerò più… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - fattoquotidiano : Astrazeneca, Cavaleri (Ema): “C’è un nesso tra vaccino e trombosi rare. Valutare se i benefici restano superiori ai… - zazoomblog : Vaccino AstraZeneca la conferenza stampa del Ministero della Salute. DIRETTA - #Vaccino #AstraZeneca #conferenza - MattiaGallo17 : RT @GiovaQuez: Locatelli: 'La letalità per Covid maggiore in determinate fasce d'età ci ha portato ad alcune riflessioni. Il vaccino sarà r… -