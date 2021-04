Vaccino AstraZeneca | in Italia sarà raccomandato per gli over 60 Locatelli | ' Plausibile legame con trombosi dopo la prima dose' DIRETTA

Advertising

RobertoBurioni : Fino a quando AstraZeneca rimarrà in silenzio, con un comportamento che io ritengo inaccettabile, non parlerò più… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - fattoquotidiano : Astrazeneca, Cavaleri (Ema): “C’è un nesso tra vaccino e trombosi rare. Valutare se i benefici restano superiori ai… - apriamolamente : L'Ema ha ammesso che c'è un nesso tra il vaccino Astrazeneca e i casi di Trombosi. #AstraZeneca #trombosi #ema #covid - lauramjj58 : #staseraitalia...è inutile che ci rompete i cojioni #AstraZeneca a tutti dai 60 in su! FATEVELO VOI!!vi voglio vede… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

Lo afferma Franco Locatelli all'incontro Governo - Regioni, osservando come l'Ema abbia dichiarato 'plausibile il nesso tra trombosi esotto i 60'. 'Non abbiamo elementi per scoraggiare la ...Roma, 07 apr 21:15 - E' in corso una conferenza dei ministri della Salute europei per arrivare ad una posizione condivisa". Lo ha detto il presidente del Consiglio...Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca è nuovamente sotto la lente dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) che, entro domani o giovedì, si pronuncerà in relazione al ...ROMA (ITALPRESS) - "In queste ultime ore i comitati di farmaco-vigilanza e dei vaccini, di Ema e Aifa, hanno valutato nuovi dati per quel che riguarda lo sviluppo di fenomeni trombotici a carico dei s ...