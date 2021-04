Vaccino AstraZeneca, conferenza stampa Ministero Salute. Locatelli: "Raccomandato over 60" (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Germania e Spagna hanno deciso uso sopra i 60 anni e la Francia sopra i 55 anni di età. La posizione di fatto decisa dal ministro Speranza dopo un confronto è stato quello di raccomandare uso preferenziale nei soggetti oltre 60 anni di età. Al momento non ci sono elementi per non considerare la somministrazione di AstraZeneca in chi ha ricevuto la prima dose di questo Vaccino". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, durante conferenza stampa del Ministero della Salute sulle valutazioni dell'Ema in relazione al Vaccino anti Covid-19 Vaxzevria di AstraZeneca. "La decisione è stata presa in via precauzionale, ma il Vaccino è utilizzabile in tutte le fasce di popolazione", ha ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Germania e Spagna hanno deciso uso sopra i 60 anni e la Francia sopra i 55 anni di età. La posizione di fatto decisa dal ministro Speranza dopo un confronto è stato quello di raccomandare uso preferenziale nei soggetti oltre 60 anni di età. Al momento non ci sono elementi per non considerare la somministrazione diin chi ha ricevuto la prima dose di questo". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco, durantedeldellasulle valutazioni dell'Ema in relazione alanti Covid-19 Vaxzevria di. "La decisione è stata presa in via precauzionale, ma ilè utilizzabile in tutte le fasce di popolazione", ha ...

