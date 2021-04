Vaccino AstraZeneca, Burioni: "Da multinazionale silenzio che non approvo" (Di mercoledì 7 aprile 2021) AstraZeneca tace sul Vaccino contro il Coronavirus? "Fino a quando loro rimarranno in silenzio, rimarrò in silenzio anche io. Non parlerò più, né in pubblico né in privato, del loro Vaccino. Non vedo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021)tace sulcontro il Coronavirus? "Fino a quando loro rimarranno in, rimarrò inanche io. Non parlerò più, né in pubblico né in privato, del loro. Non vedo ...

Advertising

RobertoBurioni : PS: non mi chiedete “e AstraZeneca?” 1) non ci sono dati su questo vaccino 2) fino a quando l’azienda rimarrà chius… - fattoquotidiano : Astrazeneca, Cavaleri (Ema): “C’è un nesso tra vaccino e trombosi rare. Valutare se i benefici restano superiori ai… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - MarcoVarchetta : @maxbasello @GiovaQuez Gli anziani sono stati tutelati fin troppo. Non vuoi il vaccino? Ti attacchi. Se dovessimo d… - wikimarcok : RT @CicRosina: per tranquillizzare tutti AstraZeneca cambia ancora nome al suo vaccino, da oggi si chiamerà Oki -