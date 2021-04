Vaccino AstraZeneca: alcune trombosi tra gli effetti collaterali molto rari. Italia verso la raccomandazione oltre i 60 anni (Di mercoledì 7 aprile 2021) (foto: hakan german via Pixabay)Secondo il comitato sulla farmacovigilanza (Prac) dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema), i coaguli di sangue associati a basso numero di piastrine nel sangue devono essere inclusi tra gli effetti collaterali molto rari del Vaccino Vaxzevria contro Covid-19 di AstraZeneca. Si tratta di un legame “possibile“, anche se non ancora dimostrato. I medici che somministrano il Vaccino devono quindi tenere presente l’eventualità. Finora nella maggioranza dei casi il problema è avvenuto in donne con meno di 60 anni ed entro due settimane dalla vaccinazione, ma non sono stati evidenziati specifici fattori di rischio e il meccanismo resta poco chiaro. Secondo il comitato sulla farmaco vigilanza, essendo questi ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 aprile 2021) (foto: hakan german via Pixabay)Secondo il comitato sulla farmacovigilanza (Prac) dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema), i coaguli di sangue associati a basso numero di piastrine nel sangue devono essere inclusi tra glidelVaxzevria contro Covid-19 di. Si tratta di un legame “possibile“, anche se non ancora dimostrato. I medici che somministrano ildevono quindi tenere presente l’eventualità. Finora nella maggioranza dei casi il problema è avvenuto in donne con meno di 60ed entro due settimane dalla vaccinazione, ma non sono stati evidenziati specifici fattori di rischio e il meccanismo resta poco chiaro. Secondo il comitato sulla farmaco vigilanza, essendo questi ...

