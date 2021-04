“Vaccino anti Covid a chi lo vuole entro fine estate”: l’annuncio di Speranza (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il ministro della Salute Speranza, rispetto alla situazione dell’emergenza sanitaria, ha dichiarato che “nelle prossime settimane, grazie alle misure che abbiamo adottato e all’accelerazione della campagna vaccinale andremo nella direzione giusta“. Il Vaccino entro fine estate “Spero che per la fine dell’estate ogni italiano che vorrà potrà ricevere la vaccinazione” ha dichiarato il ministro, e ancora “dobbiamo lavorare giorno e notte e avremo un percorso di graduale miglioramento. Non c’è una data X o un momento magico in cui scompaiono le misure e si tornerà come prima ma ci sarà gradualità“. Tuttavia, come già dichiarato, ritiene che entro la fine dell’estate l’Italia potrà consentire la vaccinazione a tutti. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il ministro della Salute, rispetto alla situazione dell’emergenza sanitaria, ha dichiarato che “nelle prossime settimane, grazie alle misure che abbiamo adottato e all’accelerazione della campagna vaccinale andremo nella direzione giusta“. Il“Spero che per ladell’ogni italiano che vorrà potrà ricevere la vaccinazione” ha dichiarato il ministro, e ancora “dobbiamo lavorare giorno e notte e avremo un percorso di graduale miglioramento. Non c’è una data X o un momento magico in cui scompaiono le misure e si tornerà come prima ma ci sarà gradualità“. Tuttavia, come già dichiarato, ritiene cheladell’l’Italia potrà consentire la vaccinazione a tutti. Il ...

