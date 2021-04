Vaccini senza prenotazione in Lombardia, anziani in coda al Niguarda: ‘Registrato al portale della Regione due mesi fa. Nessuno mi ha chiamato’ (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Non me ne frega nulla delle scuse della Regione”. A dirlo è uno di tanti over 80 che per più di un mese e mezzo ha aspettato la chiamata per ricevere la prima dose di vaccino. Si era registrato sul portale di Aria a metà febbraio senza mai ricevere una chiamata ma oggi si è potuto recare spontaneamente al centro vaccinale Niguarda. Qui gli operatori lavorano senza sosta per smaltire le persone che si sono presentate senza appuntamento ma che si erano registrate sul portale. “Queste sono le indicazioni che ci sono arrivate dalla Regione”, spiega la responsabile della vaccinazione anti Covid del Niguarda, Simona Giroldi, mentre gestisce la fila di anziani con un megafono. “Siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Non me ne frega nulla delle scuse”. A dirlo è uno di tanti over 80 che per più di un mese e mezzo ha aspettato la chiamata per ricevere la prima dose di vaccino. Si era registrato suldi Aria a metà febbraiomai ricevere una chiamata ma oggi si è potuto recare spontaneamente al centro vaccinale. Qui gli operatori lavoranososta per smaltire le persone che si sono presentateappuntamento ma che si erano registrate sul. “Queste sono le indicazioni che ci sono arrivate dalla”, spiega la responsabilevaccinazione anti Covid del, Simona Giroldi, mentre gestisce la fila dicon un megafono. “Siamo ...

Advertising

fattoquotidiano : Vibo Valentia, dosi senza prenotazione agli over 60: folla e assembramenti al punto vaccini - Avvenire_Nei : «Senza i vaccini per i poveri i ricchi non potranno essere al sicuro» - emergency_ong : Due terzi degli epidemiologi avvertono: senza un #vaccino per tutti, le #varianti del #Covid19 potrebbero prendere… - Gabriele885 : RT @LaFranci27: Sapevano benissimo che il protocollo #tachipirina e vigile attesa avrebbe causato migliaia di morti, ma senza quei cadaveri… - NeroneFromItaly : RT @RogerAthom: Sapevano benissimo che il protocollo #tachipirina e vigile attesa avrebbe causato migliaia di morti, ma senza quei cadaveri… -