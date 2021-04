Vaccini, oggi le conclusioni su rischio trombosi di AstraZeneca. L’Ema valuta il rispetto degli standard etici per Sputnik (Di mercoledì 7 aprile 2021) Crisanti: “Più pericoloso l’aereo”. Secondo l’Ft, l'Agenzia europea per i medicinali verificherà se durante la sperimentazione clinica del siero russo siano state violate le norme concordate a livello internazionale Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 7 aprile 2021) Crisanti: “Più pericoloso l’aereo”. Secondo l’Ft, l'Agenzia europea per i medicinali verificherà se durante la sperimentazione clinica del siero russo siano state violate le norme concordate a livello internazionale

Advertising

marcodimaio : Oggi #7aprile tornano in classe 5,6 mln di studenti (dall'asilo alla 1^ media). Fatto importante per alunni e famig… - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 11.344.180 Di cui prime dosi: 7.834.342 Di c… - Agenzia_Ansa : In arrivo oggi alle Regioni 1,5 milioni di dosi di vaccino anti Covid Pfizer, il carico più ingente arrivato finora… - zazoomblog : Vaccini oggi le conclusioni su rischio trombosi di AstraZeneca. L’Ema valuta il rispetto degli standard etici per S… - Carmela_oltre : RT @SI_italianaBS: Oggi è la Giornata Mondiale della Salute. Le nostre battaglie sono sempre le stesse e avranno vita lunga: vaccini bene c… -