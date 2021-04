Vaccini, nuovo protocollo: somministrazioni sul luogo di lavoro, i dettagli (Di mercoledì 7 aprile 2021) C’è un nuovo protocollo sottoscritto fra il Governo e le parti sociali per poter somministrare i Vaccini anche sul luogo di lavoro: ecco cosa prevede il documento. I Vaccini potranno essere somministrati sul luogo di lavoro (Getty Images)Il Governo italiano sta cercando in tutti i modi di velocizzare e potenziare la campagna di vaccinazione. Nel nostro Paese, ad oggi, i dati non lasciano del tutto soddisfatti. Anche a causa dei ritardi nella consegna delle dosi previste, infatti, la percentuale di vaccinati è ancora troppo bassa. Nelle ultime settimane il Governo ha predisposto delle nuove misure affinché si possano aumentare le dosi giornaliere somministrate. L’ultima misura, in ordine temporale, riguarda il mondo dei lavoratori. ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 7 aprile 2021) C’è unsottoscritto fra il Governo e le parti sociali per poter somministrare ianche suldi: ecco cosa prevede il documento. Ipotranno essere somministrati suldi(Getty Images)Il Governo italiano sta cercando in tutti i modi di velocizzare e potenziare la campagna di vaccinazione. Nel nostro Paese, ad oggi, i dati non lasciano del tutto soddisfatti. Anche a causa dei ritardi nella consegna delle dosi previste, infatti, la percentuale di vaccinati è ancora troppo bassa. Nelle ultime settimane il Governo ha predisposto delle nuove misure affinché si possano aumentare le dosi giornaliere somministrate. L’ultima misura, in ordine temporale, riguarda il mondo dei lavoratori. ...

Advertising

ClaMarchisio8 : AAA cercasi nuovo pianeta per non sentire più di varianti, vaccini, zone, colori etc... ?? Astenersi perditempo ?… - myrtamerlino : Finalmente domani torno in diretta a @Ariachetira! Dopo aver messo ko l'ernia cervicale mi aspetta il mio nuovo stu… - fattoquotidiano : Vaccini, caos prenotazioni in Veneto: il nuovo portale unico va in tilt al primo giorno - LiberoTes : RT @matteosalvinimi: La mia intervista a @Storace stamane sul @tempoweb. Quello che non hanno fatto Conte e Arcuri in un anno, lo sta facen… - EcateSuspiria : Nuovo piano vaccinale. Fase 1: trovare qualcuno che la destra odia e fargli dire che i vaccini sono sbagliati. Fas… -