Vaccini nei luoghi di lavoro: il Governo firma l’accordo con le parti sociali (Di mercoledì 7 aprile 2021) l’accordo siglato fissa le linee guida e i requisiti minimi per somministrare i Vaccini nei luoghi di lavoro. Fra i princìpi chiave: adesione volontaria e costi su base nazionale Il Governo ha raggiunto un accordo con le parti sociali per la somministrazione dei Vaccini sui luoghi di lavoro. l’accordo prevede l’aggiornamento del protocollo di sicurezza Covid e sulla realizzazione di punti vaccinali sui luoghi di lavoro. Al tavolo, con le parti sociali, c’erano il Ministero della Salute, il Ministero del lavoro e il Ministero dello Sviluppo Economico. Punti chiave: adesione volontaria dei lavoratori e prezzi Il ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 aprile 2021)siglato fissa le linee guida e i requisiti minimi per somministrare ineidi. Fra i princìpi chiave: adesione volontaria e costi su base nazionale Ilha raggiunto un accordo con leper la somministrazione deisuidiprevede l’aggiornamento del protocollo di sicurezza Covid e sulla realizzazione di punti vaccinali suidi. Al tavolo, con le, c’erano il Ministero della Salute, il Ministero dele il Ministero dello Sviluppo Economico. Punti chiave: adesione volontaria dei lavoratori e prezzi Il ...

