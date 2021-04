Vaccini, l’Ema valuta il rispetto degli standard etici per Sputnik. Oggi le conclusioni sul rischio trombosi di Astrazeneca (Di mercoledì 7 aprile 2021) Secondo l’Ft, l'Agenzia europea per i medicinali verificherà se durante la sperimentazione clinica del siero russo siano state violate le norme concordate a livello internazionale Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 7 aprile 2021) Secondo l’Ft, l'Agenzia europea per i medicinali verificherà se durante la sperimentazione clinica del siero russo siano state violate le norme concordate a livello internazionale

Advertising

Radio1Rai : #Vaccini, attesa per la decisione dell’#Ema su #Astrazeneca. Oggi l’arrivo in Italia 1,5 milioni di dosi #Pfizer. I… - orcoio : Il foglietto illustrativo di #AstraZeneca ha più varianti della Divina commedia, l'edizione curata dal Petrocchi, c… - zuggy04 : RT @AndShehu: Le notizie sulla cosiddetta lentezza dell'EMA sono largamente esagerate. Infatti è l'unica agenzia ad aver approvato ben qua… - daniloreschigna : RT @serenel14278447: Vaccini, l’Ema valuta il rispetto degli standard etici per Sputnik. Oggi le conclusioni sul rischio trombosi di Astraz… - morry74 : Vaccini, trombosi rare ma possibili. L’ Ema non ferma AstraZeneca | Rep -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini l’Ema Astrazeneca, l'Ema: nesso tra vaccino e casi di trombosi rare. A rischio donne under 50 ilmessaggero.it