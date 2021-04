Vaccini in Italia, in 24 ore distribuite 247 mila dosi. Ancora lontano l’obiettivo delle 500 mila dosi al giorno (Di giovedì 8 aprile 2021) Il numero delle dosi di vaccino contro il Coronavirus somministrate nelle ultime 24 ore è stato 247.293. Nemmeno la metà della soglia fissata più volte dal Governo per la fine di aprile, momento in cui si dovrebbe arrivare a 500 mila dosi di vaccino al giorno. Secondo il portale ufficiale del ministero della Salute, in questo momento il numero totale di dosi di vaccino somministrate in Italia è arrivato a 11.697.942. Le persone che hanno ricevuto prima e seconda dose, e quindi completato tutto il processo di immunizzazione, sono 3.607.973. Alla fascia di popolazione compresa tra gli 80 e gli 89 anni sono state destinate 3.669.657 dosi. I punti di distribuzione del ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) Il numerodi vaccino contro il Coronavirus somministrate nelle ultime 24 ore è stato 247.293. Nemmeno la metà della soglia fissata più volte dal Governo per la fine di aprile, momento in cui si dovrebbe arrivare a 500di vaccino al. Secondo il portale ufficiale del ministero della Salute, in questo momento il numero totale didi vaccino somministrate inè arrivato a 11.697.942. Le persone che hanno ricevuto prima e seconda dose, e quindi completato tutto il processo di immunizzazione, sono 3.607.973. Alla fascia di popolazione compresa tra gli 80 e gli 89 anni sono state destinate 3.669.657. I punti di distribuzione del ...

