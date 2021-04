Advertising

anteprima24 : ** #Vaccini, Bonavitacola: 'Le critiche fuori luogo e lo scandalo vero' ** - anitaelaura : - rep_napoli : Vaccini Campania, Bonavitacola: 'Sullo Sputnik non torniamo indietro' [di Alessio Gemma] [aggiornamento delle 08:45] -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Bonavitacola

anteprima24.it

Sulla fornitura diSputnik alla Campania "non c'è nessun motivo per tornare indietro, ... Lo ha detto il vicepresidente della Regione Campania, Fulvioa Radio Anch'io su ...Si parla di circa 3 milioni diopzionati dalla Campania, come rivelato ieri da Repubblica.torna sul nodo delle dosi insufficienti inviate in Campania: 'Il primo ministro Draghi ...Dichiarazione del Vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola: “Stando a dichiarazioni riportate dalla stampa, il Presidente del Pd metropolitano Mancuso critica il governo regionale sul ...Fa tutto De Luca, con Fulvio Bonavitacola (salernitano ... Per aver ottenuto la corsia preferenziale nei vaccini del comparto turistico? Diciamola tutta: a De Luca premeva salvaguardare innanzi tutto ...