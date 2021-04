Vaccinazioni per gli over 80: attivo da oggi il portale di Poste Italiane per la prenotazione (Di mercoledì 7 aprile 2021) Contestualmente è stato chiuso il portale per le adesioni gestito da ARIA. Dal 7 aprile quanti non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale potranno farlo con le nuove modalità. Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 7 aprile 2021) Contestualmente è stato chiuso ilper le adesioni gestito da ARIA. Dal 7 aprile quanti non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale potranno farlo con le nuove modalità.

Advertising

robersperanza : È una bella pagina l’accordo unanime che abbiamo siglato con @AndreaOrlandosp sindacati e imprese del nostro Paese.… - AndreaOrlandosp : Una buona notizia per il Paese, il raggiungimento dell‘#accordo sulle #vaccinazioni sui luoghi di #lavoro. Grazie a… - zaiapresidente : ??? Debutta domani il più grande centro di vaccinazioni del Veneto con una “portata” anche di 2.800 somministrazio… - logudorolive : Distretto sanitario di Ozieri: via alle vaccinazioni per i nati dal 1941 al 1949 - elemortellaro : RT @AndreaOrlandosp: Al lavoro in #sicurezza: aggiornato il protocollo per la sicurezza sui luoghi di lavoro per la prevenzione del #Covid… -