Vaccinazioni in azienda, si parte: il protocollo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Vaccini anti coronavirus in azienda, intesa raggiunta tra Governo, imprese e sindacati sull'aggiornamento del protocollo per la sicurezza ed il contrasto al Covid 19. Il sì al termine di un confronto durato oltre 7 ore tra il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, il ministro della Salute, Roberto Speranza, i leader delle associazioni datoriali e i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Rafforzare la campagna vaccinale Al via quindi la vaccinazione dei lavoratori in azienda con cui si potrà potenziare la campagna nazionale una volta che sarà entrata finalmente a regime. Un canale, quello aziendale, parallelo alla rete ordinaria e non già una procedura alternativa: costituirà infatti, si legge nel protocollo, un'attività di sanità pubblica nell'ambito del Piano strategico nazionale per la ...

