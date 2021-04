Vaccinazione al rallentatore | poche dosi e AstraZeneca taglia ancora le forniture

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Una campagna diche sta proseguendo in Italia in mezzo a mille polemiche. A pesare sono l'incertezza del caso: l'azienda anglo - svedese rinvia infatti un'altra consegna, vede ...

Advertising

globalistIT : - sibilla75 : L'Inghilterra ha Londra con zero morti perché arriva da tre mesi di lockdown duro+vaccinazione a manetta. La Lega c… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazione rallentatore

LA NOTIZIA

Una campagna diche sta proseguendo in Italia in mezzo a mille polemiche. A pesare sono l'incertezza del caso AstraZeneca: l'azienda anglo - svedese rinvia infatti un'altra consegna, vede aumentare le ...... piccolo piccolo, si trova nelle Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della... E così, mentre gli ottantenni devono ancora finire il giro (la Toscana procede al) e i ...Continuano le disdette al siero britannico che adesso taglia le forniture. L'Ema annuncia una conferenza stampa per giovedì in cui illustrerà le proprie conclusioni ...Le vaccinazioni proseguono, ma non troppo speditamente come ci saremmo aspettati. Così l'immunità di gregge si raggiungerà solo il prossimo anno.