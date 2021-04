Usain Bolt | «La mia medaglia più bella si chiama Olympia»

(Di mercoledì 7 aprile 2021) È sempre l’uomo più veloce del mondo anche se non corre più da anni, ma la sua vittoria più grande è la famiglia. «La mia medaglia più bella si chiama Olympia» ha detto Usain Bolt intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Non è un caso però che alla figlia abbia dato un nome olimpico, lui che dai giochi ha portato a casa otto ori vincendo 100 e 200 per tre Olimpiadi consecutive: Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016.

si è raccontato a Pier Bergonzi della Gazzetta dello Sport in una lunga intervista. Tanti gi spunti offerti dall illustre 'pensionato' giamaicano, miglior velocista della storia - in ...Commenta per primo Atletica, ma non solo. C'è anche tanto calcio nella vita di, ex campione olimpico, detentore del record del mondo sui 100 e 200 metri. A La Gazzetta dello Sport , l'atleta racconta: 'Messi o Ronaldo? Per me è difficile scegliere, perchè sono un ...Usain Bolt è il primo protagonista della serie di interviste dedicate ai miti dei nostri 125 anni. Il campione giamaicano, che ha scritto pagine ...Bolt: «Cristiano Ronaldo ha qualcosa in più di Messi. Ma Mbappé…». Le dichiarazioni dell’ex velocista giamaicano Usain Bolt, ex velocista giamaicano detentore del record mondiale sui 100 e 200 metri, ...