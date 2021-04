Usa, Yellen presenta il suo piano fiscale. Dalle aziende 2mila miliardi di 10 anni per finanziare i piani pubblici di rilancio (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si va via via definendo l’ambizioso piano di riforme fiscali a cui lavora la Casa Bianca e, in particolare, la segretaria al Tesoro Janet Yellen. Il” Made in America Tax Plan” punta in particolare a raccogliere circa 2mila miliardi di dollari in profitti realizzati all’estero delle multinazionali statunitensi. A questi utili verrebbe applicata un’aliquota del 21% e , di pari passo, verrebbero interdette molte delle scappatoie abitualmente utilizzate per eludere il prelievo. A questo scopo Yellen ha invitato i paesi di tutto il mondo a fissare un’aliquota minima comune su questo tipo di profitti. L’obiettivo è quello di bloccare quella corsa verso il basso che ha contraddistinto la competizione fiscale tra paesi negli ultimi decenni. Nel documento si ricorda come il prelievo medio nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si va via via definendo l’ambiziosodi riforme fiscali a cui lavora la Casa Bianca e, in particolare, la segretaria al Tesoro Janet. Il” Made in America Tax Plan” punta in particolare a raccogliere circadi dollari in profitti realizzati all’estero delle multinazionali statunitensi. A questi utili verrebbe applicata un’aliquota del 21% e , di pari passo, verrebbero interdette molte delle scappatoie abitualmente utilizzate per eludere il prelievo. A questo scopoha invitato i paesi di tutto il mondo a fissare un’aliquota minima comune su questo tipo di profitti. L’obiettivo è quello di bloccare quella corsa verso il basso che ha contraddistinto la competizionetra paesi negli ultimi decenni. Nel documento si ricorda come il prelievo medio nei ...

