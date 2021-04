USA, Yellen: “Il sistema fiscale si è rotto. Competere sulle tasse è autolesionista” (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – “Il sistema fiscale degli Stati Uniti non funziona più, così come il modo in cui gli stessi americani pensano alla tassazione delle società”. Ad affermarlo è il segretario al tesoro americano Janet Yellen, la quale sottolinea che la riforma fiscale non è un gioco a somma zero, con le società da una parte e il governo dall’altra, ma che “ci sono politiche che sono reciprocamente vantaggiose e Washington ne ha un esempio proprio davanti agli occhi”, riferendosi al piano dell’amministrazione Biden. In un editoriale sul Wall Street Journal, con il quale spera di rivolgersi a tanti dirigenti d’azienda e politici conservatori che si sono schierati contro i piani di Biden, Yellen ha voluto sottolineare le storture del sistema fiscale a stelle e strisce (e di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – “Ildegli Stati Uniti non funziona più, così come il modo in cui gli stessi americani pensano alla tassazione delle società”. Ad affermarlo è il segretario al tesoro americano Janet, la quale sottolinea che la riformanon è un gioco a somma zero, con le società da una parte e il governo dall’altra, ma che “ci sono politiche che sono reciprocamente vantaggiose e Washington ne ha un esempio proprio davanti agli occhi”, riferendosi al piano dell’amministrazione Biden. In un editoriale sul Wall Street Journal, con il quale spera di rivolgersi a tanti dirigenti d’azienda e politici conservatori che si sono schierati contro i piani di Biden,ha voluto sottolineare le storture dela stelle e strisce (e di ...

