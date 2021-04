Usa, l’Arkansas vieta le cure per i giovani transgender (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Arkansas è il primo stato degli Usa a vietare le terapie ormonali e gli interventi chirurgici per i giovani transgender. Lunedì il governatore dello stato, Asa Hutchinson, accogliendo le richieste di pediatri, assistenti sociali e genitori, preoccupati per la salute mentale di ragazzi già ad alto rischio di depressione e suicidio, aveva posto il veto al disegno di legge. Ma la Camera e il Senato, a larga maggioranza repubblicani, hanno votato per annullare la bocciatura da parte del governatore. Ci sono anche altri 16 stati americani, come Alabama e Tennessee, che stanno valutando l’approvazione di misure simili. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Arkansas è il primo stato degli Usa a vietare le terapie ormonali e gli interventi chirurgici per i giovani transgender. Lunedì il governatore dello stato, Asa Hutchinson, accogliendo le richieste di pediatri, assistenti sociali e genitori, preoccupati per la salute mentale di ragazzi già ad alto rischio di depressione e suicidio, aveva posto il veto al disegno di legge. Ma la Camera e il Senato, a larga maggioranza repubblicani, hanno votato per annullare la bocciatura da parte del governatore. Ci sono anche altri 16 stati americani, come Alabama e Tennessee, che stanno valutando l’approvazione di misure simili.

