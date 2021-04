Usa | Arkankas vieta trattamenti ormonali su transgender minorenni

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il parlamento dell'Arkansas ha superato il veto posto dal governatore repubblicano Asa Hutchinson sulla legge anti -per i. Lo Stato è così il primo are ai medici di ...

Advertising

GiovanniFava : RT @MediasetTgcom24: Usa, Arkankas vieta trattamenti ormonali su transgender miniorenni #arkansas - MediasetTgcom24 : Usa, Arkankas vieta trattamenti ormonali su transgender miniorenni #arkansas -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Arkankas

TGCOM

Il parlamento dell'Arkansas ha superato il veto posto dal governatore repubblicano Asa Hutchinson sulla legge anti - transgender per i minorenni. Lo Stato è così il primo a vietare ai medici di ...Il parlamento dell'Arkansas ha superato il veto posto dal governatore repubblicano Asa Hutchinson sulla legge anti - transgender per i minorenni. Lo Stato è così il primo a vietare ai medici di ...Il parlamento dell'Arkansas ha superato il veto posto dal governatore repubblicano Asa Hutchinson sulla legge anti-transgender per i minorenni. Lo Stato è così il primo a vietare ai medici di fornire ...La recensione di Minari, il film diretto da Lee Isaac Chung e con protagonista Steven Yeun, il Glenn di The Walking Dead.