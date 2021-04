Ursula resta in piedi | Erdogan fa sedere solo i maschi

Leggi su dire

(Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Una vergogna quanto accaduto in Turchia. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, senza sedia costretta a mettersi di lato, mentre i due maschietti, il despota turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, se ne stanno comodi in poltrona. E se quanto accaduto è la conferma del disprezzo che simili personaggi nutrono nei confronti delle donne che non abbassano la testa e lo sguardo, altrettanto grave è stato il comportamento del Presidente del Consiglio europeo, che si è seduto a fianco dello zoticone senza protestare.