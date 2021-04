Uomini e Donne, Tina assente in puntata, ma Gemma scoppia a piangere in diretta: “Riccardo vuole essermi amico, mi ha preso in giro” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Durante la puntata odierna di Uomini e Donne, Gemma ha dovuto affrontare nuovamente i suoi demoni. Questa volta si parla di Riccardo, al quale ha fatto una vera e propria scenata di gelosia, per dirla alla Maria De Filippi. La dama ha confidato che: “Devo tirare fuori la grinta. Riccardo non ha capito niente, l’amicizia per … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 7 aprile 2021) Durante laodierna diha dovuto affrontare nuovamente i suoi demoni. Questa volta si parla di, al quale ha fatto una vera e propria scenata di gelosia, per dirla alla Maria De Filippi. La dama ha confidato che: “Devo tirare fuori la grinta.non ha capito niente, l’amicizia per … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

