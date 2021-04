Uomini e Donne, Riccardo e Roberta si sono già lasciati? “Non oso immaginare cosa dirà…” (FOTO) (Di mercoledì 7 aprile 2021) In queste ore, sul web, sta impazzando una domanda: Riccardo e Roberta, ex Uomini e Donne, si son già lasciati? I due sono usciti insieme dalla trasmissione circa un mese fa. Dopo aver mostrato svariati contenuti sui social, in cui entrambi apparivano felici e spensierati, sembra sia cambiato qualcosa. Molti utenti, infatti, hanno notato un certo raffreddamento da parte di entrambi che ha, immediatamente, fatto sorgere dei sospetti. Numerosi fan hanno cominciato a fare delle domande e delle supposizioni. Cerchiamo di capirci qualcosa di più. La storia tra Riccardo e Roberta Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri potrebbero essersi già lasciati. I due protagonisti hanno ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 7 aprile 2021) In queste ore, sul web, sta impazzando una domanda:, ex, si son già? I dueusciti insieme dalla trasmissione circa un mese fa. Dopo aver mostrato svariati contenuti sui social, in cui entrambi apparivano felici e spensierati, sembra sia cambiato qual. Molti utenti, infatti, hanno notato un certo raffreddamento da parte di entrambi che ha, immediatamente, fatto sorgere dei sospetti. Numerosi fan hanno cominciato a fare delle domande e delle supposizioni. Cerchiamo di capirci qualdi più. La storia traDi Padua eGuarnieri potrebbero essersi già. I due protagonisti hanno ...

Advertising

matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - guerini_lorenzo : All'inaugurazione dell'#hub vaccinale di Varese. Un impegno ampio quello della #Difesa testimoniato dal lavoro degl… - RadiocorriereTv : Chi sono gli uomini e le donne della #TribùUrbana di @MetaErmal? «Tutti coloro che, in qualche modo, si sentono di… - bluebocchan : RT @planisferiale: le donne se gli uomini le lasciassero stare: - alicnan17 : RT @manginobrioches: Amalia #ErcoliFinzi: 'Io non sono per le quote rosa, sono contro le quote azzurre. Contro gli uomini che occupano ogni… -