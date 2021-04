Uomini e Donne, puntata di oggi: Carolina furiosa, Martina lascia lo studio (Di mercoledì 7 aprile 2021) La puntata di oggi, mercoledì 7 aprile, di Uomini e Donne comincerà in un modo un po’ anticonvenzionale. Nello specifico, si partirà da Giacomo e non da Gemma, come solitamente accade a inizio registrazione. Questo perché la corteggiatrice Carolina si mostrerà profondamente adirata con il tronista. Il ragazzo ha deciso, ancora una volta, di lasciarla a casa per uscire con una corteggiatrice nuova. Tale decisione scatenerà una serie di reazioni a catena davvero ingestibili. Carolina furiosa a Uomini e Donne Nella puntata di oggi di Uomini e Donne assisteremo ad un lite molto accesa tra Giacomo e Carolina. La ragazza esordirà dicendo di ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ladi, mercoledì 7 aprile, dicomincerà in un modo un po’ anticonvenzionale. Nello specifico, si partirà da Giacomo e non da Gemma, come solitamente accade a inizio registrazione. Questo perché la corteggiatricesi mostrerà profondamente adirata con il tronista. Il ragazzo ha deciso, ancora una volta, dirla a casa per uscire con una corteggiatrice nuova. Tale decisione scatenerà una serie di reazioni a catena davvero ingestibili.Nelladidiassisteremo ad un lite molto accesa tra Giacomo e. La ragazza esordirà dicendo di ...

