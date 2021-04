Uomini e Donne, Barbara De Santi ha lasciato Maurizio Guerci: “mi ha tradita” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Maurizio Guerci, ex di Gemma Galgani, e Barbara De Santi avevano ufficializzato la loro relazione a febbraio ma l'ex dama di Uomini e Donne ha annunciato la fine della storia. Dopo Gemma Galgani ora Maurizio Guerci ha tradito anche Barbara De Santi: l'ex dama di Uomini e Donne ha rivelato che la relazione è finita a causa di un tradimento scoperto il giorno di Pasqua. Maurizio Guerci e Barbara De Santi avevano frequentato entrambi il parterre di Uomini e Donne, lui è diventato uno dei personaggi più chiacchierati del Trono Over per la sua relazione con Gemma Galgani, la loro storia era ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 aprile 2021), ex di Gemma Galgani, eDeavevano ufficializzato la loro relazione a febbraio ma l'ex dama diha annunciato la fine della storia. Dopo Gemma Galgani oraha tradito ancheDe: l'ex dama diha rivelato che la relazione è finita a causa di un tradimento scoperto il giorno di Pasqua.Deavevano frequentato entrambi il parterre di, lui è diventato uno dei personaggi più chiacchierati del Trono Over per la sua relazione con Gemma Galgani, la loro storia era ...

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - GiovanniToti : Solidarietà al Generale #Figliuolo, vittima di attacchi vergognosi e denigratori. Agli uomini e alle donne in divis… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - Tullia01 : RT @Corriere: Morta nel sonno a 44 anni Erica Vittoria Hauser, ex modella e corteggiatrice a «Uomini ... - LupodiBrughiera : RT @RibModerato: Questo è #Erdogan ad Istanbul con una donna che, a differenza della #vonderLeyen, conta qualcosa; e viene fatta accomodare… -