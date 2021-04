Uomini e Donne, Barbara De Santi annuncia la rottura con Maurizio Guerci: “Mi ha tradita” (Di mercoledì 7 aprile 2021) A quanto pare è già finita tra Barbara De Santi, storica ex dama del trono over di Uomini e Donne, e Maurizio Guerci, il cavaliere (anche lui lombardo) che un paio di mesi fa ha lasciato il programma di Maria De Filippi dopo aver sedotto e abbandonato Gemma Galgani. I due avevano cominciato a frequentarsi subiti dopo, visto che abitavano a qualche chilometro di distanza, ma qualcosa deve essere andato storto. A spiegare cosa, è stata la De Santi. “Ho scoperto che ha un’altra” ha spiegato Barbara in un’intervista. “Mettendo da parte il mio orgoglio gli ho detto di ripensarci e tornare da me, ma lui ha preferito passare le feste con quell’altra”. E ancora, la donna ha azzardato un paragone con la Galgani (con la quale non è mai stata in buoni rapporti): ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 aprile 2021) A quanto pare è già finita traDe, storica ex dama del trono over di, e, il cavaliere (anche lui lombardo) che un paio di mesi fa ha lasciato il programma di Maria De Filippi dopo aver sedotto e abbandonato Gemma Galgani. I due avevano cominciato a frequentarsi subiti dopo, visto che abitavano a qualche chilometro di distanza, ma qualcosa deve essere andato storto. A spiegare cosa, è stata la De. “Ho scoperto che ha un’altra” ha spiegatoin un’intervista. “Mettendo da parte il mio orgoglio gli ho detto di ripensarci e tornare da me, ma lui ha preferito passare le feste con quell’altra”. E ancora, la donna ha azzardato un paragone con la Galgani (con la quale non è mai stata in buoni rapporti): ...

