Uomini e Donne, Armando e il racconto hot con Angela: cosa ha censurato Maria (Di mercoledì 7 aprile 2021) Armando Incarnato Uomini e Donne – Solonotizie24Riflettori puntai su Armando Incarnato che, ancora una volta verrà ripreso da Maria De Filippi in un momento clou del suo racconto. Il cavaliere di Uomini e Donne eccederà troppo nei dettagli facendo infuriare la conduttrice? Armando Incarnato, dunque, torna a essere il protagonista indiscusso di Uomini e Donne dato che anticipazioni della nuova puntata che ben presto andrà in onda sono concentrate su di lui. Nel corso delle passate puntate il cavaliere si è anche esposto in merito a dei dubbi che nutre sulla tronista Samantha, secondo lui poco sincera… ma ecco che oggi l'attenzione mediatica si concentra proprio su di lui. Il cavaliere, ...

