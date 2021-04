Uomini e Donne, anticipazioni: Giacomo in crisi, Martina scappa dallo studio (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nella puntata che andrà oggi in onda di Uomini e Donne vedremo il tronista Giacomo in difficoltà con le sue corteggiatrici. Scopriamo insieme di cosa si tratta Uomini e Donne: Il tronista Giacomo con le sue corteggiatrici Martina e CarolinaOggi andrà in onda un’altra puntata di Uomini e Donne, vedremo il tronista Giacomo Czerny in difficoltà nel gestire le sue corteggiatrici. Stando a quanto dicono le anticipazioni la puntata dovrebbe iniziare con lo sfogo di Carolina Ronca. La giovane ragazza si è dichiarata delusa dal comportamento di Giacomo nei suoi confronti. Nel particolare Carolina si è lamentata di non essere stata portata in esterna. A quanto sembra il ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nella puntata che andrà oggi in onda divedremo il tronistain difficoltà con le sue corteggiatrici. Scopriamo insieme di cosa si tratta: Il tronistacon le sue corteggiatricie CarolinaOggi andrà in onda un’altra puntata di, vedremo il tronistaCzerny in difficoltà nel gestire le sue corteggiatrici. Stando a quanto dicono lela puntata dovrebbe iniziare con lo sfogo di Carolina Ronca. La giovane ragazza si è dichiarata delusa dal comportamento dinei suoi confronti. Nel particolare Carolina si è lamentata di non essere stata portata in esterna. A quanto sembra il ...

