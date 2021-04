Uomini e donne anticipazioni: GEMMA di nuovo delusa, ecco da chi e chi la difenderà (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nelle ultime puntate di Uomini e donne abbiamo fatto la conoscenza di Riccardo, un nuovo corteggiatore che ha intrecciato inizialmente una conoscenza con GEMMA Galgani, salvo poi tornare sui suoi passi e classificare il rapporto con la dama torinese come una semplice amicizia. Leggi anche: Uomini e donne oggi, 6 aprile: Massimiliano tra Eugenia e Federica GEMMA apparirà molto risentita e delusa dalle dalla decisione dell’uomo, il quale secondo lei aveva dimostrato parecchio interesse in esterna, dando l’impressione di voler approfondire la loro conoscenza. Secondo Tina e Gianni, GEMMA come al solito avrebbe travisato parole e intenzioni del cavaliere, scambiando dei messaggi affettuosi per una dichiarazione d’amore. Tutte le nostre ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nelle ultime puntate diabbiamo fatto la conoscenza di Riccardo, uncorteggiatore che ha intrecciato inizialmente una conoscenza conGalgani, salvo poi tornare sui suoi passi e classificare il rapporto con la dama torinese come una semplice amicizia. Leggi anche:oggi, 6 aprile: Massimiliano tra Eugenia e Federicaapparirà molto risentita edalle dalla decisione dell’uomo, il quale secondo lei aveva dimostrato parecchio interesse in esterna, dando l’impressione di voler approfondire la loro conoscenza. Secondo Tina e Gianni,come al solito avrebbe travisato parole e intenzioni del cavaliere, scambiando dei messaggi affettuosi per una dichiarazione d’amore. Tutte le nostre ...

