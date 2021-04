Uomini e Donne, anticipazioni 7 aprile: feroce discussione, poi ballo tra Gemma e Nicola. Martina se ne va? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 7 aprile: protagonisti della puntata di oggi dovrebbero essere Gemma Galgani e Giacomo Czerny. Ecco che cosa “combineranno”. Uomini e Donne, anticipazioni 7 aprile: Giacomo litiga con Carolina, ma poi balla con lei e Martina esce dallo studio Il tronista affronterà le ire funeste della corteggiatrice, perché lui non l’ha portata in esterna, preferendole altre due. In primis Martina, alla quale (sottolineerà) non è mai successa la stessa cosa. Anzi, Giacomo le fa complimenti molto chiari, dicendole anche di stare bene con lei fuori dalla trasmissione, dove ovviamente dovranno vivere la loro eventuale storia d’amore. A quel punto il ragazzo attaccherà Carolina, domandandole ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 7 aprile 2021): protagonisti della puntata di oggi dovrebbero essereGalgani e Giacomo Czerny. Ecco che cosa “combineranno”.: Giacomo litiga con Carolina, ma poi balla con lei eesce dallo studio Il tronista affronterà le ire funeste della corteggiatrice, perché lui non l’ha portata in esterna, preferendole altre due. In primis, alla quale (sottolineerà) non è mai successa la stessa cosa. Anzi, Giacomo le fa complimenti molto chiari, dicendole anche di stare bene con lei fuori dalla trasmissione, dove ovviamente dovranno vivere la loro eventuale storia d’amore. A quel punto il ragazzo attaccherà Carolina, domandandole ...

