Una vita anticipazioni: Ursula va da Andrade, Maite e Camino si baciano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Genoveva si augurava forse di vedere una reazione diversa in Felipe di fronte alla notizia di una possibile gravidanza ma a quanto pare l'avvocato non è entusiasta di questa novità. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani 8 aprile 2021. Andrà in onda domani su Canale 5 la seconda parte dell'episodio 1150 di Acacias 38 e cercheremo quindi di capire insieme quali saranno le prossime mosse di Genoveva. La donna è davvero incinta? Da lei tra l'altro ci si può davvero aspettare di tutto. E che cosa farà Felipe? L'avvocato come avrete visto, ha subito parlato con Liberto di quella che è la situazione e non ha nascosto il fatto di essere preoccupato per questa situazione. Felipe infatti non ha mai preso in considerazione la possibilità di sposarsi con la donna anche perchè sa ...

