Una Vita | anticipazioni spagnole | l' arresto di Marcia

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ad UnaSampaio, come testimoniano ledella soap opera di Canale 5, continuerà ad essere protagonista di grandi sventure che la coglieranno proprio quando penserà di poter cominciare una nuova esistenza accanto a Santiago. La brasiliana, sul punto di sposare il grande amore della sua, Felipe Alvarez Hermoso, ha visto comparire il marito che credeva morto, Santiago Becerra, ed è stata costretta a rinunciare all'avvocato per tornare accanto al legittimo consorte. La giovane non ha mai sospettato che dietro quell'apparizione ad Acacias ci fosse lo zampino della sua rivale in amore, Genoveva Salmeron, sempre più ossessionata da Felipe e disposta a tutto per conquistarlo. Con il passare del tempo, infatti, mentreha ripreso il suo posto vicino ...