Una Vita anticipazioni, Rosina e Liberto costretti a chiedere l’elemosina! (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le puntate di Una Vita ci pongono di fronte a una notizia che nessuno si sarebbe immaginato di poter apprendere: Rosina e Liberto arriveranno a chiedere l’elemosina. Nello specifico, la coppia inizierà avere degli ingenti problemi economici ai quali non riuscirà a far fronte. Seguendo le trame, nemmeno l’aiuto del nuovo arrivato ad Acacias riuscirà a risollevarli e, allora, cosa accadrà a entrambi? Scopriamolo insieme! Vi attende un finale del tutto inaspettato. anticipazioni Una Vita, l’offerta di Pascual Nel tentativo di risolvere la situazione economica, Liberto si rivolge a Pascual, il padre di Guillermo. Il giovane Seler si propone infatti per dare lezioni private a Guillermo, cercando così di guadagnare un po’ di denaro. Rosina però viene a ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le puntate di Unaci pongono di fronte a una notizia che nessuno si sarebbe immaginato di poter apprendere:arriveranno al’elemosina. Nello specifico, la coppia inizierà avere degli ingenti problemi economici ai quali non riuscirà a far fronte. Seguendo le trame, nemmeno l’aiuto del nuovo arrivato ad Acacias riuscirà a risollevarli e, allora, cosa accadrà a entrambi? Scopriamolo insieme! Vi attende un finale del tutto inaspettato.Una, l’offerta di Pascual Nel tentativo di risolvere la situazione economica,si rivolge a Pascual, il padre di Guillermo. Il giovane Seler si propone infatti per dare lezioni private a Guillermo, cercando così di guadagnare un po’ di denaro.però viene a ...

