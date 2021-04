Una Vita, anticipazioni 8 aprile: una nuova minaccia (Di mercoledì 7 aprile 2021) La famiglia Dominguez tornerà ad essere grande protagonista ad Una Vita, come annunciano le anticipazioni della soap opera spagnola di giovedì 8 aprile. In particolare, l'attenzione si focalizzerà su José che di recente ha scoperto una grande passione per il teatro dove sta riscuotendo il favore della critica e del pubblico, non a caso il suo debutto nel ruolo del protagonista si rivelerà un clamoroso successo. Tuttavia, durante lo spettacolo accadrà qualcosa di inatteso dal momento che si presenterà un misterioso personaggio che scambierà con un'occhiata molto complice con Margarita. Una nuova minaccia incombe sui Dominguez? Intanto, la Carrion continuerà a frequentare Bellita, la quale sarà sempre più concentrata sulla sua nuova amica al punto da trascurare la sua famiglia e gli ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 7 aprile 2021) La famiglia Dominguez tornerà ad essere grande protagonista ad Una, come annunciano ledella soap opera spagnola di giovedì 8. In particolare, l'attenzione si focalizzerà su José che di recente ha scoperto una grande passione per il teatro dove sta riscuotendo il favore della critica e del pubblico, non a caso il suo debutto nel ruolo del protagonista si rivelerà un clamoroso successo. Tuttavia, durante lo spettacolo accadrà qualcosa di inatteso dal momento che si presenterà un misterioso personaggio che scambierà con un'occhiata molto complice con Margarita. Unaincombe sui Dominguez? Intanto, la Carrion continuerà a frequentare Bellita, la quale sarà sempre più concentrata sulla suaamica al punto da trascurare la sua famiglia e gli ...

