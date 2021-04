Una Vita, anticipazioni 8 aprile: Scatta il bacio tra Maite e Camino (Di mercoledì 7 aprile 2021) Una Vita, anticipazioni 8 aprile: domani si continuerà a parlare della vicenda di Margarita, ma anche di quella di Arantxa e Cesareo. Alcune fonti, comunque, dicono che si comincerà a parlarne nella puntata di oggi. Inoltre vedremo che Maite e Camino finalmente si baceranno. José debutta a teatro, ma Margarita trova uno sconosciuto (almeno per gli altri) Finalmente arriva il gran giorno della prima teatrale per il marito di Bellita e padre di Cinta. E’ presente anche Margarita, che però genererà dei sospetti, guardando in modo strano un uomo che i Dominguez non conoscono. Lei, invece, lo conosce? Sappiamo che la donna si sta fingendo amica della Del Campo … Ursula si reca a trovare Andrade La Dicenta continua ai suoi piani e fa visita ad Andrade, mandato dietro le sbarre da Felipe. L’ex governante ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 7 aprile 2021) Una: domani si continuerà a parlare della vicenda di Margarita, ma anche di quella di Arantxa e Cesareo. Alcune fonti, comunque, dicono che si comincerà a parlarne nella puntata di oggi. Inoltre vedremo chefinalmente si baceranno. José debutta a teatro, ma Margarita trova uno sconosciuto (almeno per gli altri) Finalmente arriva il gran giorno della prima teatrale per il marito di Bellita e padre di Cinta. E’ presente anche Margarita, che però genererà dei sospetti, guardando in modo strano un uomo che i Dominguez non conoscono. Lei, invece, lo conosce? Sappiamo che la donna si sta fingendo amica della Del Campo … Ursula si reca a trovare Andrade La Dicenta continua ai suoi piani e fa visita ad Andrade, mandato dietro le sbarre da Felipe. L’ex governante ...

borghi_claudio : Fermata una norma assurda che consentiva di accedere a tutta la nostra vita con uno schiocco di dita. Non fossimo s… - emergenzavvf : Dopo 12 anni dal sisma tornano in mente le parole di una canzone: “Domani è già qui. E di nuovo la vita sembra fatt… - team_world : Oggi il nostro pensiero va all’Abruzzo:il #6aprile 2009 alle 3:32 una profonda ferita ha squarciato il cuore dell’I… - magub5 : RT @borghi_claudio: Fermata una norma assurda che consentiva di accedere a tutta la nostra vita con uno schiocco di dita. Non fossimo stati… - Adriana80602870 : RT @borghi_claudio: Fermata una norma assurda che consentiva di accedere a tutta la nostra vita con uno schiocco di dita. Non fossimo stati… -