Una Questione Privata con Jean Reno è la nuova serie Amazon dei creatori de Le Ragazze del Centralino e Velvet (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dai creatori de Le Ragazze del Centralino, sta per arrivare su Amazon Prime Video la nuova serie spagnola Una Questione Privata, che debutterà col titolo internazionale A Private Matter e una prima stagione da otto episodi. Una Questione Privata (titolo originale Un Asunto Privado) è creata da Teresa Fernández-Valdés, Ramón Campos e Gema R. Neira di Bambù Producciones, la casa di produzione di Velvet e della prima serie originale spagnola di Netflix, Las Chicas del Cable. Ambientata nella Galizia negli anni '40, Una Questione Privata seguirà la storia di Marina Quiroga (Aura Garrido), un'intrepida donna dell'alta società che cerca di catturare ...

