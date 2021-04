Un Posto al Sole, torna Marina? L’attrice Nina Soldano rompe il silenzio: “Vi svelo un segreto…” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Protagonista da ben più di 18 anni della soap più amate d’Italia, Nina Soldano sta tornando sul set di Un Posto al Sole. L’attrice che interpreta l’elegante imprenditrice Marina Giordano, per la gioia dei fans, sta per fare il suo rientro nella soap made in Italy, seguitissima dal pubblico e in questo periodo sospesa a causa d’alcuni rilevati contagi da Covid. Nina-Soldano Solonotizie24Nina Soldano, ritorno sul set di Un Posto al Sole Quando lo scorso Gennaio è stato dato l’annuncio che Nina Soldano avrebbe abbandonato Un Posto al Sole i fans si sono rivoltati manifestando online e non solo un ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Protagonista da ben più di 18 anni della soap più amate d’Italia,stando sul set di Unalche interpreta l’elegante imprenditriceGiordano, per la gioia dei fans, sta per fare il suo rientro nella soap made in Italy, seguitissima dal pubblico e in questo periodo sospesa a causa d’alcuni rilevati contagi da Covid.Solonotizie24, ritorno sul set di UnalQuando lo scorso Gennaio è stato dato l’annuncio cheavrebbe abbandonato Unali fans si sono rivoltati manifestando online e non solo un ...

Advertising

Rott_Weilerin : @il_Sole_Nero @ilpost Non doveva andarsene lei - doveva lasciarle il posto Michel per far capire che in UE gli equi… - megon54146996 : RT @gustinicchi: Prendere ad esempio i BANANOIDI. Fanno finta di essere dalla parte della gente mentre sono alla ricerca di un posto al sol… - Zombi04516433 : RT @gustinicchi: Prendere ad esempio i BANANOIDI. Fanno finta di essere dalla parte della gente mentre sono alla ricerca di un posto al sol… - gustinicchi : Prendere ad esempio i BANANOIDI. Fanno finta di essere dalla parte della gente mentre sono alla ricerca di un posto… - AdolfoSalsi : È da sempre un interlocutore controverso causa la solita contrapposizione con gli USA, speriamo nella sistemazione… -