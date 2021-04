Un nuovo vaccino low cost prodotto con le uova potrebbe cambiare il corso di questa pandemia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un nuovo vaccino contro Covid-19, nella prima fase di sperimentazione clinica in Brasile, Messico, Thailandia e Vietnam, potrebbe cambiare il modo in cui il mondo sta combattendo la pandemia. La premessa è entusiasmante e la storia della costruzione di questo vaccino, che utilizza le uova di gallina per essere prodotto, lo è ancora di più. “Quello che mi piace di questo vaccino”, ci conferma la Professoressa Anna Rubartelli, docente presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e membro del gruppo Scienziate per la Società ”è che c’è stato un grosso sforzo per riuscire a sviluppare un vaccino di nuova generazione, ma che allo stesso tempo è stato pensato per i paesi più ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Uncontro Covid-19, nella prima fase di sperimentazione clinica in Brasile, Messico, Thailandia e Vietnam,il modo in cui il mondo sta combattendo la. La premessa è entusiasmante e la storia dellaruzione di questo, che utilizza ledi gallina per essere, lo è ancora di più. “Quello che mi piace di questo”, ci conferma la Professoressa Anna Rubartelli, docente presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e membro del gruppo Scienziate per la Società ”è che c’è stato un grosso sforzo per riuscire a sviluppare undi ngenerazione, ma che allo stesso tempo è stato pensato per i paesi più ...

Advertising

fattoquotidiano : ASTRAZENECA / VACCINO SENZA PACE Prima lo stop and go, con la sospensione e il successivo via libera. Poi di nuovo… - Corriere : Vaccino AstraZeneca, atteso nuovo verdetto dell’Ema. Verso lo stop alle donne più giovani - HuffPostItalia : Un nuovo vaccino low cost prodotto con le uova potrebbe cambiare il corso di questa pandemia - cipomore : RT @HuffPostItalia: Un nuovo vaccino low cost prodotto con le uova potrebbe cambiare il corso di questa pandemia - DamianoShop : C'è un bombardamento mediatico atto a convincerci che il vaccino AstraZeneca non da problemi ed ogni giorno ce n'è… -