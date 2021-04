Ufficiale: la Fifa sospende le federazioni di Pakistan e Ciad (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Fifa ha ufficialmente sospeso le federazioni calcistiche del Ciad e del Pakistan. La notizia si apprende tramite un comunicato Ufficiale, in cui l’organo del calcio mondiale spiega il provvedimento, relativo a violazioni e interferenze di terze parti negli operati delle rispettive federazioni. Secondo quanto si apprende dal comunicato, per quanto riguarda la nazione africana, l’interferenza lamentata è di tipo governativo. L’esecutivo ha infatti acquisito i poteri della federcalcio nazionale (FTFA). Nel caso della nazione asiatica, il quartier generale della locale federcalcio (PFF) è stato occupato da alcuni manifestanti che avrebbero destituito il presidente Haroon Malik, nominato dalla Fifa, sostituendolo con Hussain Shah. In entrambi i casi, la sospensione ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) Laha ufficialmente sospeso lecalcistiche dele del. La notizia si apprende tramite un comunicato, in cui l’organo del calcio mondiale spiega il provvedimento, relativo a violazioni e interferenze di terze parti negli operati delle rispettive. Secondo quanto si apprende dal comunicato, per quanto riguarda la nazione africana, l’interferenza lamentata è di tipo governativo. L’esecutivo ha infatti acquisito i poteri della federcalcio nazionale (FTFA). Nel caso della nazione asiatica, il quartier generale della locale federcalcio (PFF) è stato occupato da alcuni manifestanti che avrebbero destituito il presidente Haroon Malik, nominato dalla, sostituendolo con Hussain Shah. In entrambi i casi, la sospensione ...

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Fifa Fifa, UFFICIALE: sospese due federazioni calcistiche Fifa, ufficiale la sospensione delle attività di due federazioni calcistiche: il comunicato da parte dell'organo mondiale La Fifa sospende le federazioni calcistiche del Chad e del Pakistan. La ...

Fifa, UFFICIALE: sospese due federazioni calcistiche CalcioMercato.it Quando esce Fifa 22? La data e le ultime news Cresce l'attesa per l'uscita di Fifa 22, il nuovo capitolo della saga calcistica firmata da EA Sports: ecco le novità del gioco ...

Ranking FIFA: balzo in avanti per l’Italia di Mancini Scatto in avanti per l’Italia. Ora è ufficiale, gli azzurri raggiungono il settimo posto del Ranking FIFA. Dopo le tre vittorie consecutive nelle partite di qualificazione i Mondiali del 2022 in Qatar ...

