UeD Tina Cipollari assente di nuovo, mistero sul motivo: fan disperati (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non si sa perché la nota opinionista da ben due registrazioni consecutive non è presente in studio e, intanto, i telespettatori si dicono annoiati L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non si sa perché la nota opinionista da ben due registrazioni consecutive non è presente in studio e, intanto, i telespettatori si dicono annoiati L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

infoitcultura : UeD: Tina Cipollari non è presente in studio - infoitcultura : UeD: l’ennesima lite tra Gemma e Tina questa volta porta ad una rivelazione inedita - MondoTV241 : Anticipazioni UeD, nella puntata di oggi si riaccende la polemica tra Tina e Gemma? #uominiedonne #tinacipollari… - karsmjl : RT @TRASHPERSON18: UeD speciale TI VIP 2 (2019) Tina Cipollari vs Damiano Er Faina - matteonalin : RT @TRASHPERSON18: UeD speciale TI VIP 2 (2019) Tina Cipollari vs Damiano Er Faina -