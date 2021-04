(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "La Presidente Von Dertada #se ne sarebbe dovuta andare, vendicando così anche le donne turche, i cui diritti sono oggi sotto attacco. Vergognoso l'atteggiamento di Charlesche non sembra aver mosso un. #vonder#turchia". Lo scrive su twitter il capogruppo Pd in Ue, Brando

Advertising

TV7Benevento : Ue: Benifei, 'Erdogan lascia Von der Leyen senza sedia e Michel non muove un dito'... -

Ultime Notizie dalla rete : Benifei Erdogan

Il Tempo

Non una mossa obbligatoria ma sarebbe stato un beau geste, come quello di Brandoal ... ha così commentato […] di Gianluca Roselli Turchia, nuovi attacchi ai diritti: dalle donne ...Non una mossa obbligatoria ma sarebbe stato un beau geste, come quello di Brandoal ... ha così commentato […] di Gianluca Roselli Turchia, nuovi attacchi ai diritti: dalle donne ...Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "La Presidente Von Der Leyen lasciata senza sedia da #Erdogan se ne sarebbe dovuta andare, vendicando così anche le donne turche, i cui diritti sono oggi sotto attacco. Verg ...