Udinese | Pussetto | «Stagione finita ma qui sembra di stare in famiglia»

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ignacio, attaccante dell’, ha parlato della sua situazione con laconclusa a causa di un infortunio: le sue parole Ignacioha parlato a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole.– «Il programma di recupero procede bene. Ho cominciato a correre. Il ginocchio destro risponde bene. Non riuscirò a giocare le ultime partite di questo campionato, ma sarò pronto per il prossimo». GOTTI – «Prima di tutto è uno con cui si può parlare anche della vita normale. Una gran persona. L’ha trovato l’allenatore giusto». FUTURO ALL’? – «Io spero proprio di sì. Non sono io che decido, ma vorrei requi. C’è tutto, ottime strutture, è stata la mia prima tappa europea e mi sono trovato ...

Per l'Udinese, invece, gli indisponibili sono Pussetto, Jajalo e il solito Deulofeu in attacco. Accanto a Llorente dovrebbe esserci ancora una volta Pereyra. Gotti dovrà vedersela con qualche assenza, come quella di Jajalo, Prodl, Pussetto e Deulofeu che ... Atalanta-Udinese: chi scenderà in campo? Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, ...