Tutti pazzi per Musso | Roma | Milan e Atalanta puntano l’argentino

La prossima estate si scatenerà un'asta per Juan Musso. In Italia piace a: la Roma, il Milan e l'Atalanta studiano la strategia Negli ultimi anni, con la maglia dell'Udinese, Juan Musso si è confermato come uno dei migliori portieri del nostro campionato. L'argentino è ora pronto al grande salto in una big e nella prossima finestra di calciomercato l'asta sarà incandescente per accaparrarselo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ci punta forte la Roma che lo valuta 20 milioni e offre uno scambio con Diawara. Ancora troppo poco, l'Udinese valuta il portiere almeno 25 milioni. Ci pensa allora anche l'Atalanta che deve piazzare Gollini, su cui potrebbe virare proprio la Roma, e potrebbe offrire ai friulani il ...