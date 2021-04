“Tutta finzione, una grande presa in giro”: Olesya Rostova e la foto dietro le quinte con la sorella (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il caso di Olesya Rostova, la ventunenne russa, che sta cercando la madre e che potrebbe essere Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa ormai da molti anni, sta continuando a sconvolgere la tv russa e non solo, infatti è scoppiata una polemica contro la trasmissione russa che a quanto sembra è in possesso dei risultati del DNA. La notizia del possibile ritrovamento ha tenuto con il fiato sospeso e ha generato diverse polemiche su Twitter soprattutto per coloro che sono fan della trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ di Federica Sciarelli. In molti hanno così cominciato a cercare di seguire una pista. Ovviamente già da subito la notizia di questo possibile ritrovamento ha fatto in modo da generare più di qualche scetticismo in merito, infatti sono moltissime le segnalazioni in merito a Denise Pipitone giunte nel corso dei diciassette lunghi ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il caso di, la ventunenne russa, che sta cercando la madre e che potrebbe essere Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa ormai da molti anni, sta continuando a sconvolgere la tv russa e non solo, infatti è scoppiata una polemica contro la trasmissione russa che a quanto sembra è in possesso dei risultati del DNA. La notizia del possibile ritrovamento ha tenuto con il fiato sospeso e ha generato diverse polemiche su Twitter soprattutto per coloro che sono fan della trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ di Federica Sciarelli. In molti hanno così cominciato a cercare di seguire una pista. Ovviamente già da subito la notizia di questo possibile ritrovamento ha fatto in modo da generare più di qualche scetticismo in merito, infatti sono moltissime le segnalazioni in merito a Denise Pipitone giunte nel corso dei diciassette lunghi ...

_Camilla98_ : @twratti Se è tutta finzione sarebbe da denuncia. Chissà quante madri che hanno perso una figlia di stanno facendo… - PaseLoQuePase6 : Io non so più cosa pensare. Penso che sia lei dalle foto mostrate oggi, ma penso anche che stanno a fare show e for… - callmesarah_ : @Pasqual23446853 Se fosse un’attrice il programma televisivo sarebbe comunque vergognoso perché all’avvocato poteva… - mababeeb : ma come è tutta finzione? #DenisePipitone - Vale97B : RT @RosaColucci8: Molti russi scrivono... 'È tutta finzione questa trasmissione e Olesya è un'attrice' Non c'è fine al peggio... Mi auguro… -