Turchia | Erdogan riceve Michel e von der Leyen ma lascia la presidente della Commissione europea senza sedia – Video

Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha ricevuto ieri il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Un gesto però non è passato inosservato: all'incontro erano presenti solamente due sedie e così la presidente della Commissione è rimasta senza posto. Mentre i due uomini si sono tranquillamente seduti sulle sedie predisposte, von der Leyen dopo un cenno di stupore (come si vede dal Video) si è seduta su un divanetto laterale. L'episodio appunto non è passato inosservato.

