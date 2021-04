Tumore cervice uterina | ottimi risultati da cemiplimab

(Di mercoledì 7 aprile 2021)avanzato della: studio di fase 3 coninterrotto in anticipo per miglioramento sopravvivenza globale Annunciati idi uno studio di fase 3 che hanno dimostrato un beneficio in termini di sopravvivenza globale (OS) dell’inibitore PD-1in monoterapia rispetto alla chemioterapia in pazienti con cancro dellaricorrente o metastatico… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

errabonda20 : RT @DocWalls: @BlondePorchetta Fatto salvo che una donna è padrona assoluta del proprio utero, 12 cm di tumore alla cervice? La vagina è lu… - DocWalls : @BlondePorchetta Fatto salvo che una donna è padrona assoluta del proprio utero, 12 cm di tumore alla cervice? La v… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumore cervice

Corriere della Sera

...380 le donne alle quali non sono state diagnosticate precocemente lesioni precancerose alla... 'Da estendere ad altre prestazioni specialistiche' 'A 35 anni unal cervello, in piena ...MB02 è destinato al trattamento del carcinoma del colon o del retto, delal seno, del ... della tuba di Falloppio o carcinoma peritoneale primario e del carcinoma della. "Attualmente ...Iniziativa gratuita anche a Oristano, con il sostegno dell'Università di Sassari e dell'azienda "L'Orto di Eleonora" ...le diagnosi dei tumori: secondo un report di Humanitas, in questo periodo in cui il Covid-19 riempie di malati gli ospedali, si fanno meno screening (come il Pap-test, che indaga la presenza di ...