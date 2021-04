Trono over, Barbara De Santi choc: “Maurizio Guerci mi ha tradita come aveva fatto con Gemma Galgani!” (Di mercoledì 7 aprile 2021) La storia d’amore nata all’interno degli studi di Uomini e Donne tra Barbara De Santi e Maurizio Guerci è giunta al capolinea. La bella professoressa mantovana è stata una delle protagoniste indiscusse del dating show di Canale 5. Veterana del Trono over – insieme a Gemma Galgani – ha dato del vero e proprio filo da torcere a chi ha provato a metterle i bastoni fra le ruote. Durante il mese di febbraio del corrente anno, la De Santi però è riuscita a trovare l’amore tanto atteso. Barbara ha infatti deciso di lasciare la trasmissione accompagnata a Guerci, non a caso ex flirt di Gemma. Le cose tra i due sembravano andare a gonfie vele. A detta di Maurizio, l’ex dama poteva essere “la ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 7 aprile 2021) La storia d’amore nata all’interno degli studi di Uomini e Donne traDeè giunta al capolinea. La bella professoressa mantovana è stata una delle protagoniste indiscusse del dating show di Canale 5. Veterana del– insieme aGalgani – ha dato del vero e proprio filo da torcere a chi ha provato a metterle i bastoni fra le ruote. Durante il mese di febbraio del corrente anno, la Deperò è riuscita a trovare l’amore tanto atteso.ha infatti deciso di lasciare la trasmissione accompagnata a, non a caso ex flirt di. Le cose tra i due sembravano andare a gonfie vele. A detta di, l’ex dama poteva essere “la ...

